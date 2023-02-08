بعد احالة نقابيين على التحقيق: سامي الطاهري يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري دعوة كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي وعدد من النقابيين للتحقيق لدى فرقة مقاومة الإجرام والأبحاث ببن عروس بداية من الاثنين القادم 13 فيفري 2023 على خلفية التحركات الأخيرة لقطاع النقل.

وكشف الطاهري، في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، أن وزير النقل قد مورست عليه ضغوطات من أجل رفع قضية وصفها بـ”الوهمية” ضد النقابيين.

وأوضح أن اللقاء بين وزير النقل والنقابيين يوم اعتصامهم انتهى دون تعطيل العمل أو اقتحام مكتب مثلما تم الإدعاء به مضيفا أن القضايا الآن تلفق خارج إطار المحكمة وخارج إطار دواليب الدولة، على حدّ تعبيره.