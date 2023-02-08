نابل: نزول كميات هامة من الامطار ولجنة مجابة الكوارث في انعقاد دائم

سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين نزول كميات هامة من الامطار كان أقصاها 74 ملم بمعتمدية الحمامات وأدناها 25 ملم بمعتمدية منزل بوزلفة، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة فيصل قطعة، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، انه تم بلوغ 40 بالمائة من المعدل السنوي من الأمطار بولاية نابل، مشيرا إلى أن كمية الامطار المسجلة منذ بداية شهر سبتمبر الفارط الى غاية 8 فيفري، بلغت أقصاها 300 ملم بالهوارية وأدناها 114 ملم بمعتمدية الحمامات

وأكد قطعة على أهمية الامطار المسجلة بالجهة التي ستعود بالنفع على كل الزراعات وخاصة والخضراوات، وبين انه لا يمكن الحديث عن إيرادات أو تحسن في نسبة تعبئة السدود الا بعد مرور 48 ساعة على الأقل باعتبار ان الامطار كانت متفرقة ونزلت على امتداد أيام بنسق متوسط.

ومن جانبه، قال المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري، إنه تم في إطار متابعة الوضع الجوي منذ بداية الأسبوع، عقد اجتماع للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أمس الثلاثاء، مع الإبقاء عليها في حالة انعقاد دائم لتفعيل المخطط الجهوي، وذلك بوضع مختلف أعضاء اللجنة على أهبة وخاصة فرق الاستمرار مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة بولاية نابل للتدخل عند الحاجة

وأشار إلى تواصل نزول الامطار من بعد ظهر أمس الثلاثاء والى غاية اليوم الأربعاء دون تسجيل تدخلات او تراكم أمطار في الطرقات او المنازل، لاسيما وأنه لم يتم تسجيل ارتفاع منسوب مياه في الاودية، داعيا المواطنين إلى مواصلة الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة مستعملي الطريق