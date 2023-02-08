تعيين كمال المدوري رئيسا مديرا عاما للكنام..

تولّى مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء 08 فيفري 2023 بمقر الوزارة، تكريم ليلى العريبي نعيجة الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض بمناسبة إحالتها على شرف المهنة، وذلك بحضور رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان وآمال خليل المديرة العامة للمصالح المشتركة ونادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي وحياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية.

وجدّد مالك الزاهي بالمناسبة شكره لليلى العريبي نعيجة على المجهودات التي بذلتها خلال فترة إشرافها على الصندوق وتفانيها في العمل، متمنيا لها تقاعدا نشطا بموفور الصحة والعافية.

وتبعا لذلك، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تمّ تعيين كمال المدوري رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض خلفا لليلى العريبي نعيجة.