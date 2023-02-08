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عاجل/العويني يفجرها ويكشف معطيات خطيرة عن النهضة وعلاقتها بالقضقاضي المتهم باغتيال بلعيد..

2023/02/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف المحامي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الاربعاء 8 فيفري 2023 خلال ندوة صحفية ان طلب اغتيال شكري بالعيد تم عن طريق كمال القضقاضي والذي كان مدربا “للزمقتال” في قاعة رياضية في نهج روسيا بالعاصمة يملكها القيادي في حركة النهضة منصف الورغي والذي فتح قاعته لتدريب انصار الشريعة في القتال و استعمال السلاح .

وأوضح العويني خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن الابحاث توصلت الى ابن منصف الورغي كان الحارس الشخصي لراشد الغنوشي وكان يتلقى تدريب مع القضقاضي في نفس قاعة الرياضة وقد جمعتهما مكالمات هاتفية أياما قليلة قبل اغتيال الشهيد شكري بلعيد،حسب قوله.

كما كشف عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين أن كمال القضقاضي أبلغ قيادات أنصار الشريعة أن له مخطط جاهز لاغتيال شكري بلعيد.

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