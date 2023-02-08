نشرة محينة جديدة للوضع الجوي..#خبر_عاجل

اكد المعهد الوطني للرصد الجوي ، نشرة متابعة جديدة للوضع الجوي بالبلاد، تواصل نزول الامطار الرعدية بالشمال والمناطق الشرقية وتكون غزيرة وبكميات هامة خاصة بالوطن القبلي وولايات الساحل وشمال ولاية صفاقس.

وتتراوح كميات الامطار عامة بين 30 و60 مليميترا وتصل محليا إلى 90 ملميترامع تساقط البرد وهبوب رياح شرقية قوية إلى قوية جدا.

هذا وافاد المعهد في ذات النشرة ان الوضع الجوي يتواصل غدا الخميس 09 فيفري 2023 ملائما لنزول الامطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع انحفاض درجات الحرارة وتساتقط الثلوج أثناء الليل بالمناطق الغربي التي لا يتجاوز ارتفاعنا 800 مترا.

ويشار إلى أنه سبق وتم إسناد اللون البرتقالي ودرجة انذار عالية للوطن القبلي وولايات الساحل.