وزير الشؤون الاجتماعية: تسوية وضعية المتعاقدين محل متابعة مع رئاسة الحكومة

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الأربعاء، أن تسوية وضعية المتعاقدين محل متابعة مستمرة مع رئاسة الحكومة وسيتم إنهاء كل أشكال العمل الهشّ قريبا.

وأبرز الوزير، خلال اشرافه على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة برنامج التعلّم مدى الحياة على المستوى الجهوي والمحلي، على ضرورة تفعيل الإطار المرجعي للتعلّم مدى الحياة، مبديا استعداد الوزارة لمزيد دعم هذا البرنامج باعتباره مشروع دولة ووضع الإمكانيات اللاّزمة لتجاوز كل الصعوبات.

وأثنى الزاهي، وفق بلاغ للوزارة، على المجهودات المبذولة ميدانيا ومن أهمها تركيز مراكز نموذجية للتعلّم مدى الحياة بكل الولايات، داعيا المنسّقين والمتفقدين البيداغوجيين لتعليم الكبار إلى ضرورة المتابعة الدورية لعمل هذه المراكز.

يشار الى أن هذه الجلسة حضرها رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم والمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار علي فالحي وكل المنسّقين والمتفقّدين البيداغوجيين لتعليم الكبار بكل ولايات الجمهورية.