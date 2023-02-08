عاجل: حصيلة جديدة مفزعة لضحايا الزلزال في تركيا..

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين الذين ضربا جنوب البلاد إلى 8 آلاف و574 قتيلا.

وأضاف في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة الاناضول اليوم الأربعاء من ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزالين، أن 49 ألفا و133 أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.

وأكد أردوغان: “حشدنا جميع مواردنا والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات وخاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)”.

ووجه الرئيس التركي رسالة تطمين للمواطنين المتضررين قائلا: “فليطمئن مواطنونا، لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء”.

ولفت إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا القريبة من المنطقة المنكوبة.

وأضاف أردوغان أنه حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.