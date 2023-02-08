توننداكس” يقفل معاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء للحصة الثالثة على التوالي”

تواصل بورصة تونس للأوراق المالية منحاها التنازلي للحصة الثالثة على التوالي، اذ اقفل مؤشرها المرجعي “توننداكس” معاملات حصة، الاربعاء ، على تراجع بنسبة 7ر0 بالمائة في حدود النقطة 12ر8120 وسط حجم تداول “بقيمة 2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية.

وبخصوص اداء الاسهم، زاد سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات”، بنسبة 7ر5 بالمائة ليصل مع الاققال الى سعر 480ر1 دينار مع تحقيق معاملات في حدود 12 الف دينار. وارتقى سهم “لاندور” بما يعادل 4ر2 بالمائة الى 440ر6 دينار مسجلا حجم تداول ب 122 الف دينار.

في المقابل تراجع سهم “سرفيكوم” بنسبة 2ر4 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 230ر0 دينار وسط حجم تداول ضعيف بـ4 الاف دينار. وخسرت تأمينات المغربية للحياة نسبة 6ر1 بالمائة بسعر تداول بلغ 240ر6 دينار.

واستقطب سهم بنك تونس العربي الدولي اهتمام المستثمرين محققا حجم معاملات بقيمة 615 الف دينار، بيد انه سجل تراجعا طفيفا بنسبة 5ر2 بالمائة ليصل سعر التداول ب 710ر89 دينار في نهاية الحصة .