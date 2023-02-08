وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره السوري ويعبر عن تضامن تونس مع بلاده واستعدادها لمواصلة الاسهام في تخفيف تداعيات الزلزال

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الاربعاء، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، جدّد خلالها الإعراب عن خالص تعازي تونس على إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب عددا من المناطق بسوريا.

وعبّر الوزير لنظيره السوري تضامن تونس مع سوريا البلد الشقيق واستعدادها لمواصلة الإسهام في تخفيف تداعيات هذه الكارثة، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

وثمّن نبيل عمّار “علاقات الإخاء العريقة بين سوريا و تونس واستعدادها لتعزيز تمثيلها الدبلوماسي بدمشق بما يستجيب للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

ووجّه رئيس الدولة ، قيس سعيد أول امس رسالة تعزية الى الرئيس السوري ، بشار الاسد على خلفية الزلزال المدمر الذي طال مناطق في الشمال السوري كما امر بتوجيه مساعدات انسانية عاجلة تم نقلها عبر رحلات جوية ،فضلا عن توجيه فرق نجدة وإنقاذ وفرق طبية مختصة، وذلك في اطار التضامن مع الشعب السوري بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا والجرحى.