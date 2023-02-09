غلطة سراي يضم لاعب وسط إيطاليا زانيولو من روما

قال نادي روما إن لاعب خط وسطه نيكولو زانيولو أكمل انتقاله إلى غلطة سراي التركي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية ان زانيولو وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف مضيفة أن غلطة سراي سيدفع لروما 16.5 مليون يورو (17.70 مليون دولار) و13 مليون يورو أخرى في شكل مكافآت تتعلق بالأداء أو إضافات تتوقف على أداء اللاعب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي انضم إلى روما في 2018 قادما من إنتر ميلان، ما يقرب من 130 مباراة مع نادي العاصمة الإيطالية وسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات.

وظهر اللاعب لأول مرة مع منتخب إيطاليا في عام 2019، ليحل محل ماركو فيراتي في الفوز 2-صفر على فنلندا في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بتصفيات بطولة أوروبا 2020. وخاض اللاعب 11 مباراة دولية وسجل هدفين.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب البطولة التركي برصيد 54 نقطة من 22 مباراة. ويتفوق الفريق بفارق تسع نقاط على فناربخشه صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة.