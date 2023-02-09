هزة ارضية جديدة على الحدود السورية اللبنانية..

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تواصل الارتفاع: وأرقام جديدة مفزعة..#خبر_عاجل

عاجل: هذا ما تقرر بخصوص التونسيين الموجودين بالمناطق المنكوبة في تركيا

أمطار رعدية اليوم بهذه المناطق..

غلطة سراي يضم لاعب وسط إيطاليا زانيولو من روما

2023/02/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

قال نادي روما إن لاعب خط وسطه نيكولو زانيولو أكمل انتقاله إلى غلطة سراي التركي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية ان زانيولو وقع عقدا لمدة أربعة أعوام ونصف مضيفة أن غلطة سراي سيدفع لروما 16.5 مليون يورو (17.70 مليون دولار) و13 مليون يورو أخرى في شكل مكافآت تتعلق بالأداء أو إضافات تتوقف على أداء اللاعب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي انضم إلى روما في 2018 قادما من إنتر ميلان، ما يقرب من 130 مباراة مع نادي العاصمة الإيطالية وسجل أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات.

وظهر اللاعب لأول مرة مع منتخب إيطاليا في عام 2019، ليحل محل ماركو فيراتي في الفوز 2-صفر على فنلندا في المباراة الافتتاحية لإيطاليا بتصفيات بطولة أوروبا 2020. وخاض اللاعب 11 مباراة دولية وسجل هدفين.

ويتصدر غلطة سراي ترتيب البطولة التركي برصيد 54 نقطة من 22 مباراة. ويتفوق الفريق بفارق تسع نقاط على فناربخشه صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn