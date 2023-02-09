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خطير: تحذير تركي من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر يهدد 14 دولة..#خبر_عاجل

2023/02/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

كشف مدير مرصد ومعهد “كانديلي لأبحاث الزلازل” في تركيا هالوك أوزنر،اليوم الخميس 9 فيفري الجاري ان الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش، يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط.

وفي حديث مع شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، قال أونز: “نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999”. وأضاف أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، ما أدى إلى حدوث تصدع في 180 كيلومترًا.

وقال: “نواجه أكبر زلزال ضررًا حدث في هذه المنطقة بعد زلزال 17 أغسطس 1999”.

وتابع أوزنر: “من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لأشهر، وربما تصل لعام، وقد نواجه خطر أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، وأبلغنا 14 دولة بذلك”.

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