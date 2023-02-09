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بنزرت: الاحتفاظ بصاحب سوابق عدلية انتحل صفة موظف

2023/02/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله، انه تم الاحتفاظ بالشخص الذي كان تعمد انتحال صفة مسؤولين محليين من بنزرت والتحيل على عدد من رجال الاعمال والمؤسسات، وذلك بتهمة انتحال صفة موظف والتحيل.

واوضح المصدر ذاته ان المتهم صاحب سوابق عدلية واصيل احدى مناطق بنزرت الكبرى، كان تعمد الاتصال هاتفيا بعدد من رجال الاعمال والمؤسسات بعد ايهامهم بانه مسؤول محلي بالمكان وطلب منهم الحصول على مبلغ 28 الف دينار من اجل مساعدة طفل مريض على القيام بعملية جراحية عاجلة ، وقد تفاعل عدد منهم مع الطلب، وقاموا بارسال حوالات بريدية بالمبالغ المطلوبة.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة ان مسؤولا محليا (معتمد) كان تقدم بشكاية ضد المتهم الذي عقب القاء القبض عليه اعترف بما نسب اليه ، واكد انه تولى التفريط في المبالغ المالية التي تحصل عليها، وان القضية محل تعهد وجاري التعمق في بقية اطوارها وما قد تكشفه الابحاث، قبل الانتهاء من التكييف القانوني لجميع التهم الموجهة للمعني .

وكان اعوان واطارات المصلحة الجهوية المختصة بنزرت تمكنوا، امس الاربعاء، اثر نصب كمين امني للمتهم، من القاء القبض عليه بعد ان حاول التحيل على احدى المؤسسات الكبرى المختصة في بيع الاثاث بنفس الطريقة ، حيث تم عقب استشارة النيابة العمومية الاذن بالاحتفاظ به في انتظار ما ستسفر عنه بقية الابحاث معه .

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