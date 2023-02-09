تبون يستدعي سفير الجزائر في فرنسا..

رئاسة الحكومة تصدر بلاغ هام للتونسيين..

عاجل/تحيين جديد للوضع الجوي: درجة إنذار عالية في خمس ولايات..

حادث اصطدام بين ثلاث شاحنات..وهذه حصيلة الجرحى..

بوبليك يحطم ثلاثة مضارب خلال انهياره في مونبليي

2023/02/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

استشاط حامل اللقب ألكسندر بوبليك غضبا وحطم ثلاثة مضارب متتالية خلال خروجه من الدور الأول لبطولة جنوب فرنسا المفتوحة للتنس في مونبلييه أمس الأربعاء.

وخسر بوبليك، المولود في روسيا لكنه يمثل قازاخستان، 4-6 و7-6 و6-7 من الفرنسي غريغوار بارير ليودع البطولة مبكرا.

وأنقذ بوبليك، المصنف 50 عالميا، ثلاث نقاط لحسم المباراة في ماراطون بالمجموعة الثانية ليتعادل في اللقاء، وتقدم اللاعب البالغ عمره 25 عاما 4-2 في المجموعة الثالثة.

لكن بوبليك فقد تقدمه وأعصابه أيضا مع التأخر 6-صفر في شوط كسر التعادل بالمجموعة الثالثة.

وواجه المصنف السادس، الذي خرج من الدور الأول أيضا في أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، صيحات استهجان من الجماهير حين حطم مضربا في الملعب، ثم جذب مضربين آخرين ودمرهما أيضا.

وحسم بارير الفوز في سادس نقطة لحسم اللقاء، وأنهى بوبليك المواجهة مرتكبا 14 خطأ مزدوجا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn