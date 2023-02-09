بوبليك يحطم ثلاثة مضارب خلال انهياره في مونبليي

استشاط حامل اللقب ألكسندر بوبليك غضبا وحطم ثلاثة مضارب متتالية خلال خروجه من الدور الأول لبطولة جنوب فرنسا المفتوحة للتنس في مونبلييه أمس الأربعاء.

وخسر بوبليك، المولود في روسيا لكنه يمثل قازاخستان، 4-6 و7-6 و6-7 من الفرنسي غريغوار بارير ليودع البطولة مبكرا.

وأنقذ بوبليك، المصنف 50 عالميا، ثلاث نقاط لحسم المباراة في ماراطون بالمجموعة الثانية ليتعادل في اللقاء، وتقدم اللاعب البالغ عمره 25 عاما 4-2 في المجموعة الثالثة.

لكن بوبليك فقد تقدمه وأعصابه أيضا مع التأخر 6-صفر في شوط كسر التعادل بالمجموعة الثالثة.

وواجه المصنف السادس، الذي خرج من الدور الأول أيضا في أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، صيحات استهجان من الجماهير حين حطم مضربا في الملعب، ثم جذب مضربين آخرين ودمرهما أيضا.

وحسم بارير الفوز في سادس نقطة لحسم اللقاء، وأنهى بوبليك المواجهة مرتكبا 14 خطأ مزدوجا.