ابراهيموفيتش يؤكد أنّه لا يفكر في الاعتزال

أكد اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قدرته على مواصلة اللعب وأنّ فكرة اعتزال ملاعب كرة القدم ليست مسجلة في مذكرته رغم غيابه لمدة 8 أشهر بسبب إصابة قوية أبعدته عن فريقه ميلان.

ففي تصريحات أدلى بها لموقع ‘فوتبول إيطاليا’، تحدث إبراهيموفيتش عن مستقبله في عالم كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد مؤخرا لأجواء المنافسة، وقال “أنا لا أفكر مطلقا في الاعتزال بل أخطط للاستمرار في الملاعب لعدة سنوات مقبلة. وأنا جاهز للمشاركة في المباريات”.

وتابع زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ 41 عاما “كيف ولماذا أفكر في الاعتزال؟ لا يزال لدي العديد من الإنجازات لأحققها. الجسد يتغير والإعداد البدني أيضا أصبح مختلفا, لكن الجودة لا تزول بل هي مستمرة”.

وردا عن سؤال متعلق بحالته البدنية حاليا، قال النجم السويدي “أنا بخير وأشعر بحالة رائعة للغاية. لقد عدت مؤخرا إلى الفريق وأشعر بالحرية داخل وخارج الملعب. سأفعل كل شيء لأساعد زملائي اللاعبين والنادي على العودة إلى المسار الصحيح”.

ويري السويدي أن تعرضه لانتقادات على مدار 25 عاما أمرا طبيعيا للغاية بقوله ” لولا هذه الانتقادات لما وصلت لتلك المكانة الرائعة. أشعر أنني رقم 1 حتى الآن ولدي رغبة كبيرة وأريد أن أفعل أشياء كثيرة وأن أعوض ما فقدته على مدار الأشهر الماضية لقد أضعت الكثير من الوقت”.