عاجل/نشرة محينة: امطار غزيرة مع تساقط الثلوج بهذه الجهات



يتميز الوضع الجوي، ليل الخميس وغدا الجمعة، بنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبجهة الساحل اين تتراوح الكميات عامة بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا.

وافادت نشرة متابعة للوضع الجوي اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، عشية الخميس، ان درجات الحرارة ستسجل انخفاضا فيما تهب الرياح شمالية قوية إلى قوية جدا مع تساقط الثلوج بالمناطق الغربية للشمال والوسط التي يفوق ارتفاعها 800 مترا.

كما ينتظر، وفق المصدر ذاته، أن يتواصل الوضع الجوي يوم السبت 11 فيفري 2023 ملائما لنزول الامطار بالجنوب الشرقي اين تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع هبوب رياح شمالية شرقية قوية إلى قوية جدا.