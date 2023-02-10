توقف حفل فني بالمهرجان الدولي للتمور بقبلي

توقف حفل فني موسيقي مبرمج ليلة البارحة ضمن فعاليات المهرجان الدولي للتمور بقبلي وذلك بعد مضي دقائق على انطلاقه وذلك جراء التدافع الكبير للجماهير امام المنصة التي تم تحضيرها لاعتلاء الركح بالفضاء الخرجي لدار الثقافة ابن الهيثم.

واوضح المنسق الفني للمهرجان بسام بن حمادي صباح اليوم لوات ان ما وقع ليلة البارحة من تدافع كبير للجماهير عند انطلاق حفل مغني الراب سامارا دفع القائمين على المهرجان وبعد التشاور مع السلط الامنية الى اتخاذ قرار بايقاف هذا الحفل خوفا على سلامة الحاضرين مشيرا الى ان الفنان قد انتظر اكثر من نصف ساعة لاستكمال الحفل في صورة عودة الهدوء الا انه وامام استمرار حالة التدافع والفوضى استحالت عودته للمنصة

يشار الى انه قد تم تسجيل بعض الاصابات جراء هذا التدافع تم نقل عدد منها لتلقي الاسعافات الضرورية بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي وفق ما عاينه مراسل وات.