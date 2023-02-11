اطلاق أول مركز افريقي متخصص في التئام الجروح بتونس

اطلق أمس الجمعة بالعاصمة أول مركز إفريقي متخصّص في إلتئام الجروح في تونس سيتكفل بتكوين الأطبّاء من تونس ومن افريقيا بصفة مجانيّة وتمكنيهم من المهارات والتقنيات العلاجيّة الجديدة والمبتكرة في علاج القدم المصابة لدى مرضى السكّري وعلاج التقرّحات والإلتهابات.

وثمّن وزير الصحة على مرابط لدى افتتاحه اليوم العلمي الذي نظمته الجمعيّة التونسيّة لدراسة وعلاج الجروح بمناسبة الإعلان عن إطلاق المركز، اختيار تونس لإحتضان هذا المركز الأوّل من نوعه والذي يترجم المكانة المرموقة التّي يحظى بها نظام التّكوين والدّراسات الطبّية في تونس إلى جانب ريادتها في مجال تصدير الخدمات الصحّية والعلاجات المتطوّرة.

وأضاف وزير الصحة أنّ التّكوين والتّدريب في هذا المركز المختصّ باعتماد التقنيات الحديثة سيمكّن من مزيد تطوير مهارات الأطبّاء والإرتقاء بجودة رعاية مرضى السكّري والتّقليل من معدّلات بتر الأطراف لدى هؤلاء المرضى وضمان رفاههم الصحّي

يذكر أن وزيرة الصحّة بجمهورية التّشاد زنابا بشير موسى ووزير الصحة بجمهورية غامبيا احمدو لمين ساماتاه كانا قد حضرا فعاليات اليوم العلمي إلى جانب عدد من ممثّلي وزارات الصحّة بعدد من الدّول الإفريقيّة وأطبّاء وخبراء من الدّول العربيّة والأجنبية ومسؤولي مخابر الأدوية