ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 166 بالمائة الى 8ر7 مليار دينار موفى شهر نوفمبر 2022

ارتفعت نفقات الدعم بنسبة 166 بالمائة، خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2022، لتتجاوز 8ر7 مليار دينار، مقابل نحو 3 مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق ما ورد بتقرير نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، الصادر يوم 10 فيفري 2023 من قبل وزارة المالية.

وتعزى هذه الزيادة، وفق ذات المصدر، بشكل أساسي إلى زيادة ميزانية الدعم المخصصة للمحروقات بنسبة 338 بالمائة، والتي ارتفعت من 2ر1 مليار دينار خلال شهر نوفمبر 2021، إلى 2ر5 مليار دينار خلال شهر نوفمبر 2022.

يشار إلى أن المحروقات تحتكر 67 بالمائة من الحجم الجملي للدعم، تليها المنتجات الأساسية بنسبة 2ر25 بالمائة والنقل بنسبة 6ر7 بالمائة.