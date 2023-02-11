كاس الكونفدرالية الافريقية : الاتحاد المنستيري يطارد مشوار التميز بالانتصار على يانغ افريكانز

يستهل الاتحاد المنستيري ممثل كرة القدم التونسية في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مشواره ضمن مرحلة المجموعات بملاقاة ضيفه يانغ افريكانز التنزاني غدا الاحد انطلاقا من الساعة الخامسة مساء على ملعب حمادي العقربي برادس لحساب منافسات المجموعة الرابعة يحدوه امل تحقيق الفوز لكسب شحنة معنوية هامة لبقية المشوار في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي الذي يلوح صعبا بتواجد الثنائي تي بي مازمبي الكونغولي وريال باماكو المالي.

وسيكون زملاء الحارس الدولي بشير بن سعيد في هذه المغامرة القارية المتجددة امام حتمية خوض مقابلاتهم بعيدا عن ملعبهم مصطفى بن جنات لعدم تطابقه مع كراس شروط الكاف لاحتضان المباريات الافريقية وهو ما قد يمثل عائقا يتعين على فريق عاصمة الرباط تجاوزه في ظل تاثر المؤازرة الجماهيرية بفعل هذا القرار.

وسيستعين ابناء المدرب داركو نوفيتش بالخبرة التي اكتسبوها على مستوى المباريات القارية وخاصة انتظام مستواهم الفني والتكتيكي في منافسات البطولة الوطنية بما مكنهم من انهاء المرحلة الاولى في صدارة الترتيب المجموعة الثانية والظفر بنقاط الحوافز الاربع وهو سيمنحهم ثقة متزايدة في امكانياتهم من اجل الخروج بالانتصار الذي يبقى حتميا لتامين انطلاقة موفقة في مشوار المجموعات.

وسيكون الاتحاد المنستيري الذي ما فتئ يجني ثمار الاستمرارية الادارية والاستقرار الفني بالاعتماد على نفس التشكيلة الاساسية تقريبا وذات الفكر التكتيكي بما اكسب الفريق التناغم والانسجام مدعوا الى احكام التعامل مع مجريات المقابلة واللعب بخطوط متقاربة للضغط على المنافس واجباره على ارتكاب الاخطاء مع انجاح رهان التهديف دون التغافل على الواجب الدفاعي خصوصا وان الفريق التنزاني بقيادة مدربه التونسي نصر الدين نابي من المنتظر ان يجنح للتكتل الدفاعي والتعويل على الهجمات المرتدة لاعادرة سيناريو مباراته امام النادي الافريقي في الدور السادس عشر مكرر عندما نجح في الاطاحة بفريق باب الجديد في رادس بالذات بهدف نظيف ليصعد الى دور المجموعات رغم تعادله السلبي ذهابا على ارضه.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد عين طاقم تحكيم بنيني بقيادة دجيندو لويس لإدارة المباراة.