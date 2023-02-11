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ايقاف الناشط السياسي خيام التركي واقتياده الى جهة غير معلومة

2023/02/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفاد المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، في تدوينة نشرها اليوم السبت، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأنّه تمّ إيقاف منوبه فجر اليوم من طرف أعوان أمن، “بعد أن قاموا بمداهمة وتفتيش محل سكناه، واقتياده الى جهة غير معلومة”.

من جهتها، أوردت هيئة الدفاع عن خيام التركي، في بلاغ لها، أنّ مجموعة بالزي المدني “اقتحمت فجر اليوم منزل منوّبها بعد تسوّر سياج منزله، واقتياده الى جهة مجهولة”، معتبرة أن ما تعرض له من قبيل “الاختطاف والاخفاء القسري”.

وأضافت أنّ النيابة العمومية بمحكمة تونس، نفت أي علم لها بالموضوع، محملة المسؤولية كاملة عن صحة وحياة خيام التركي “لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه” والتي وصفتها ب “المتورطة”.

يشار الى أن خيام التركي، كان قياديا سابقا في حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، قبل أن يستقبل منه سنة 2015.

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