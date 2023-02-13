عاجل: بعد ايقاف بشير العكرمي..محاميه يفجرها ويكشف التفاصيل..

اقر المحامي حمادي الزعفراني أن “عملية ايقاف موكله بشير العكرمي مبدئيا لا علاقة لها بالإيقافات الأخيرة” .

وأفاد المحامي في تصريح لاذاعة شمس اف أم اليوم الإثنين، انه ولحد الآن لا يعلم التهم الموجهة لموكله بعد ايقافه في .

وأشار المتحدث إلى ان المعلومات المبدئية بحوزته هي حول وجود أبحاث على مستوى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد توجههم للنيابة العمومية وثكنة القرجاني اللذان نفيا علمهما بالتهم وعملية الايقاف ليتم توجيههم الى قطب مكافحة الارهاب، وفق تعبيره.

وأكد الزعفراني أن العكرمي منذ اعفائه منكب على الملفات المفتوحة ضده وعلاقته الوحيدة مع المحامين والقضاة، تعقيبا منه على امكانية تورط موكله بخصوص تهم تخص التآمر ضد امن الدولة ومحاولة الانقلاب.

هذا وشدد الزعفراني أنهم لم يتوقعوا عملية ايقاف العكرمي لأن كل الاستدعاءات الموجهة له كانت بعلم المحامين وبحضورهم، حسب قوله.

وعلى ذلك، اكد المحامي انه وحسب الملفات المطروحة ضد العكرمي لا يوجد ضده بطاقة جلب ولم تتم إحالته في اي ملف”.

كما أكد المحامي أنه بامكانه حاليا رؤية موكله حسب ما تم إعلامه، وفق قوله.

ويذكر أن نهاية الأسبوع الفارط كانت حافلة بعدد من الإيقافات ولعل أبرزها ايقاف رجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي.