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تعليق تداول أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق خلال حصتي الإثنين وغدا الثلاثاء

2023/02/13 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

سيتم تعليق تداول أسهم الشركة التونسية لصناعة الورق خلال حصتي التداول على مستوى البورصة، يومي 13 و14 فيفري 2023 على أن تستأنف عملية تدوال الأسهم ذاتها إبتداء من حصّة 15 فيفري 2023، بحسب ما أوردته بوصة تونس، الإثنين.

ويأتي تعليق تداول هذه الأسهم بناء على طلب هيئة السوق المالية، بعد نشر إشعار يتعلّق بفتح عرض عمومي للشراء لأسهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق.

يذكر أن الشركة التونسية لصناعة الورق تعد فاعل مرجعي على مستوى السوق الإفريقية في صناعة الورق المقوّى وورق 3كرافت3 الخاص بالأكياس. وقد تمّ إدراج أسهم الشركة التونسيّة لصناعة الورق في البورصة للتداول منذ مارس 2013.

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