توزر: وقفة احتجاجية للمطالبة بحل الإشكاليات المعيقة لاستغلال الأراضي الاشتراكية لمجوعة أولاد سيدي عبيد

طالب عدد من المواطنين في وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم الاثنين أمام مقر ولاية توزر السلط الجهوية بالتدخل لحل الإشكاليات المعطلة لاستغلال هذه الأراضي الاشتراكية لمجموعة أولاد سيدي عبيد.

وأوضح عضو مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة، رمضان بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية استغلال الأراضي تواجه عدة إشكاليات منها داخلية مرتبطة بعدم انسجام أعضاء المجلس برئيسه ما عطل عملية المسح العقاري التي يسعى المجلس الى القيام بها تحضيرا لإسناد شهائد استغلال قانونية تمكنهم من التمتع بعدة امتيازات.

وأضاف أن هذه الأراضي الفلاحية ذات الطابع الاشتراكي تعاني كذلك من إشكالية الحوز العشوائي بقيام بعض العائلات بالاستغلال غير القانوني لما بين 100 و500 هكتار لكل عائلة، مقابل عدم انتفاع بقية العائلات المنتسبة لمجموعة أولاد سيدي عبيد بأراض فلاحية.

وطالب السلط الجهوية بالتدخل لحلّ هذه الإشكاليات، ودعوة رئيس المجلس إما الى الاخذ بعين الاعتبار بقية أعضاء المجلس أو رحيله، بالإضافة الى التدخل للحد من الاستغلال غير القانوني داخل الأراضي الاشتراكية، ودعوة السلط الجهوية والأمنية الى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون، فضلا عن لفت نظر الاجهزة الأمنية لعدم إعاقة استغلال هذه الأراضي.

من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس التصرف في الأراضي الاشتراكية، إبراهيم بن عبد الله، السلط الجهوية للاستجابة لمطالب المحتجين والتنسيق بين ولايتي توزر وقفصة لحل هذه الإشكالات باعتبار أنّ الأراضي الاشتراكية لمجموعة أولاد سيدي عبيد موزّعة بين الولايتين.

وقال إن “منتسبي هذه الأراضي يعترضون على قرار رئيس المجلس بإيداع ملف يخصّ تسجيل الأراضي الاشتراكية لدى المحكمة العقارية دون الرجوع الى ثلثي أعضاء المجلس كما ينصّ عليه قانونه الداخلي”، لافتا الى أن هذه الأراضي تعتبر مخزونا استراتيجيا يمكن أن يزوّد ولايتي توزر وقفصة والولايات المجاورة بحاجياتها من الخضر.

وأشار إلى التضييقات التي يواجهها المستغلون على غرار منعهم من طرف الأجهزة الأمنية من حفر الآبار، لافتا الى أن المجلس الحالي يقوم لأول في تاريخ مجلس التصرف بالعمل بطرق علمية واعتماد الخرائط والمساواة في تقسيم الأراضي.