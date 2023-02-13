تسليم اشعارات تمويل من البنك التونسي للتضامن لفائدة 36 متوجا في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروعك”

تحصل 36 متوجا في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة “مشروك” من الذين استكملوا اعداد ملفات تمويلهم اليوم بالحمامات على اشعارات تمويل من البنك التونسي للتضامن من بين مجموع 48 متوجا في هذه المسابقة التي انجزت في اطار برنامج التكوين وسوق الشغل “فورمات” الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الالمانية للتعاون الفني “جي اي زاد”.

واشار المنسق التونسي لمشروع “فورمات” سنان الصافي، على هامش حفل تسليم اشعارات التمويل للمتوجين، في تصريح ل(وات) الى ان هذا الحفل يشكل “تتويجا لبرنامج تعاون متميز مع الجانب الالماني وعدد من الوزارات وهياكل المساندة بهدف دفع بعث المشاريع في مختلف جهات الجمهورية وخلق ديناميكة جديد لتطوير مناخ الاعمال المحفز على بعث المشاريع والمساهمة في دفع التنمية الجهوية والوطنية خاصة وان المشاريع المتوجة ستساهم في خلق اكثر من 340 موطن شغل جديد”.

وابرز ان البرنامج، الذي ناهزت تمويلاته 2 مليون دينار موزعة الى 35 بالمائة في اطار قروض من البنك التونسي للتضامن و54 بالمائة في اطار المنحة المدمجة في هيكلة المشروع بالاضافة نسبة التمويل الشخصي، حقق نتائج “متميزة” رغم قصر المدة التي مرت على انطلاقته في جويلية 2022 وذلك باطلاق المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة ” مشروعك” يوم 26 جويلية عبر المنصة الرقمية التي احدثت لهذا البرنامج.

واوضح الى ان 4000 فكرة مشروع ترشحت للمسابقة على المنصة الرقمية ليقع في مرحلة اولى اختيار 1094 فكرة مشروع تستجيب لشروط المسابقة ليقع بعد ذلك اختيار 250 فكرة مشروع بمعدل 10 مشاريع في كل ولاية من ولايات الجمهورية وتمكين اصحاب افكار المشاريع من برامج مرافقة خاصة انجزها 94 مؤطرا من وزارة التشغيل والتكوين المهني ومن عديد الوزارات لتطوير الافكار واعداد مخططات الاعمال.

وابرز ان التقييم الجهوي والوطني مكن من اختيار 48 متوجا من الفئة العمرية من 18 الى 45 سنة بمعدل مشروعين عن كل ولاية (توسعة مشاريع موجودة او احداث مشاريع جديدة) من مختلف القطاعات وخاصة القطاعات ذات الاولوية على غرار التكنولوجيات الرقمية والاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة والسياحة المستديمة والصناعات التقليدية والادماج الاجتماعي والمشاريع الموجهة للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والذين اعلن عنهم يوم 13 نوفمبر 2022 في اطار قمة الفرنكفونية.

وابرز ان المتوجين تحصلوا في مرحلة اولى على منحة ب30 الف دينار ادرجت في هيكلة المشاريع ومخططات الاعمال لينطلقوا بعد ذلك في مرحلة المرافقة المهنية لاعداد ملفات التمويل وصولا الى مرحلة الحصول على اشعارات التمويل من البنك التونسي للتضامن.

ولاحظ ان عملية المرافقة للحصول على التمويل ستتواصل بالنسبة لل12 مشروعا المتوجة المتبقية والتي ستحصل على تمويلات من بنوك اخرى غير البنك التونسي للتضامن على ان يقع تنظيم برامج مرافقة لبقية المترشحين من مجموع ال250 الذين وقع اختيارهم في محلة اولى.

وتابع منسق المشروع ان حفل تسليم الاشعارات الذي سيتزامن معه تنظيم ورشة تقييمية لمنجزات البرنامج ومخرجاته بهدف ” تثمين تراكامات هذا البرنامج الذي طور وسائل التعاون لدفع المبادرة الخاصة ومكن من تطوير مناخ الاعمال بالنسبة للباعثين الشبان ليكون منطلقا لمشاريع جديدة على غرارا المشروع الجديد “مبادرون” الذي ستطلقه وزارة التشغيل والتكوين المهني قريبا.

واشار رئيس مشروع التعاون الالماني “فورمات” فلوران غارسيا الى ان وكالة التعاون الالماني ” جي اي زاد” ساندت المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة ” مشروعك” التي تهدف لفتح افاق جديدة لتشغيل الشباب في تونس عبر بعث المشاريع الخاصة.

ولاحظ ان مشروع “فورمات” الذي انطلق سنة 2022 سيتواصل على امتداد ثلاث سنوات وسيشمل مساندة عديد المبادرات التي تستهدف تشغيل الشباب ودفع المبادرات الشبابية الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبرزا ان المشروع الذي رصدت له اعتمادات جملية لمختلف مكوناته وبرامجه ب12 مليون اورو على امتداد سنوات تنفيذه يهدف بالخصوص الى مس نحو 2400 شاب وشابة تونسية ومساندتهم لبعث مشاريعهم الخاصة وخلق مواطن شغل جديدة.