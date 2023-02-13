بن عروس-تشريعيّة: الهيئة الفرعية تتلقى إشعارا من المحكمة الادارية بالرفض أصلا لطعنين اثنين في النتائج الأولية للدور الثاني

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس إشعارين من المحكمة الإدارية بتونس يتعلقان بمآل طعنين تقدّم بهما مترشحان اثنان في نتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية والتي جرت يوم 29 جانفي المنقضي.

وبحسب ماصرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، فقد قضت المحكمة الإدارية بقبول الطعنين الصادرين عن منافسين اثنين خسرا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بدائرتي بن عروس-المدينة الجديدة، ودائرة حمام الأنف – حمام الشط شكلا، ورفضهما أصلا وهو ما يعني إقرار النتائج الاولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في الدائرتين المذكورتين.

وكانت المحكمة الإداريّة أعلنت، أول أمس السبت، أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت نظرها في 39 قضيّة متعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية.

وبينت المحكمة، وفق بلاغ لها، أنه تمّ التّصريح بكافّة الأحكام المتعلقة بالطور الأول للنزاعات بخصوص النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، باصدار 17 حكما برفض الطّعن شكلاً و20 حكما برفض الطّعن اصلا كما قضت المحكمة في حكمين إثنين بقَبُول الطّعن وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه.

وأفرزت نتائج الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات ببن عروس، الإعلان عن فوز كل من المترشح عزيز الأخضر عن دائرة مرناق، وكمال فراح عن دائرة بومهل البساتين- الزهراء، وضحى السالمي عن دائرة حمام الأنف – حمام الشط، وألفة المرواني عن دائرة بن عروس-المدينة الجديدة، وفخري عبد الخالق عن الدائرة الانتخابية بالمحمدية.