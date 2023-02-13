أول ما قاله رفيق عبد السلام على إيقاف كمال لطيف..

قال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، إن “إيقاف رجل الأعمال كمال لطيف ليس سوى “بهارات” للتغطية على استهداف السياسيين والقضاة ومحاولة تركيعهم بقوة الإرهاب البوليسي”.

وأضاف في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على صفحته بالفايسبوك أن “اللطيف له علاقات وثيقة مع عائلة الرئيس نفسه ومحيطه القريب”، متوقعا إطلاق سراحه.

وتابع عبد السلام : “أكثر ما يزعج قيس سعيد الآن بعدما فقد الشرعية والمشروعية التي كان يتغنى بها، هو وحدة الصف السياسي واجتماع الكلمة على دحر هذا الانقلاب الغادر والعودة للحياة الدستورية والمؤسساتية التي تم تقويضها، ثم تشبث القضاة باستقلاليتهم في مواجهة الحكم الفردي الأهوج”.