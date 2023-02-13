بالأرقام: هذه نسبة امتلاء السدود..

وزارة الصحة: إجراء 70 عمليّة جراحيّة مجانيّة لإزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات لفائدة عدد من مواطني ولاية صفاقس

Ooredoo تهدي رحلة لشخصين و 5 جوائز مالية بقيمة 1000 دينار بمناسبة عيد الحب

حملة الإيقافات الأخيرة: يوسف طرشون يعلق ويكشف..

أول ما قاله رفيق عبد السلام على إيقاف كمال لطيف..

2023/02/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، إن “إيقاف رجل الأعمال كمال لطيف ليس سوى “بهارات” للتغطية على استهداف السياسيين والقضاة ومحاولة تركيعهم بقوة الإرهاب البوليسي”.

وأضاف في تدوينة نشرها اليوم الاثنين على صفحته بالفايسبوك أن “اللطيف له علاقات وثيقة مع عائلة الرئيس نفسه ومحيطه القريب”، متوقعا إطلاق سراحه.
وتابع عبد السلام : “أكثر ما يزعج قيس سعيد الآن بعدما فقد الشرعية والمشروعية التي كان يتغنى بها، هو وحدة الصف السياسي واجتماع الكلمة على دحر هذا الانقلاب الغادر والعودة للحياة الدستورية والمؤسساتية التي تم تقويضها، ثم تشبث القضاة باستقلاليتهم في مواجهة الحكم الفردي الأهوج”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn