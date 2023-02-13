في العاصمة: “براكاج” بسكين لامرأة حامل وطعن لشاب حاول انقاذها..

احتفظ أعوان الشرطة العدلية بباب بحر بشابين للاشتباه في تورّطهما في سلب امرأة حامل حقيبتها وهاتفها، وطعن شاب بسكين عند محاولته التصدي لهما.

وتشير الواقعة إلى أنّ المتضرّرة وهي امرأة حامل كانت مارّة بجهة “الباساج” في ساعة مبكرة من الصباح، فاقترب منها المظنون فيهما وعمد أحدهما إلى وضع سكين على جنبها، وشرعا في سلبها هاتفها وحقيبتها اليدوية، وهو ما لفت انتباه شاب كان مارّا قرب مكان الواقعة فهبّ لنجدة المرأة الحامل إلاّ أنّ المظنون فيهما طعناه بالسكين وافتكا أغراض المتضرّرة ولاذا بالفرار في حين تمّ نقل الشاب المتضرّر إلى المستشفى، حيث أدخل غرفة العناية المركزة بسبب خطورة إصابته.

وحسب ما اوردته موزاييك، فقد كثّف أعوان الشرطة العدلية بباب بحر من تحرياتهم وفي ظرف ساعات تمكنوا من إلقاء القبض على المشتبه بهما وحجز المسروق وإعادة المسروق إلى صاحبته.