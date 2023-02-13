مستجدات هامة في قضية التآمر على أمن الدولة..

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2023/02/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقرّر تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالأبحاث المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وفق موزاييك.

وتجدر الاشارة الى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تخلّت عن الملف بداية من فجر أمس الأحد لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب استنادا إلى القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسل وتبييض الأموال الصادر في شهر جويلية من سنة 2015.

وللتذكير فانّ من المشمولين بالبحث في هذا الملف الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

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