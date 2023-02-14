ريال مدريد : إصابة توني كروس قبل مواجهة إلتشي

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد سيحرم من خدمات اللاعب الألماني توني كروس خلال مباراة ضد إلتشي غدا الأربعاء في إطار الجولة الحادية والعشرين من البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وأفادت الصحيفة أن كروس لاعب وسط الريال لم يتدرب اليوم الثلاثاء مع زملائه وهذا قبل لقاء إلتشي جراء معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء.

وأشار ذات المصدر إلى أن انضمام كروس لقائمة النادي الملكي في لقاء الغد موضع شك لكن الطاقم الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي سيتخذ القرار النهائي في الساعات المقبلة.

وشهدت تدريبات اليوم أيضا غياب المصابين فيرلاند ميندي وإيدين هازارد بالإضافة إلى فينيسيوس جونيورالذي منحه أنشيلوتي قسطا من الراحة مستفيدا من عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.

كما شارك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في تحضيرات اليوم لكن دخوله في مباراة إلتشي غير مؤكد.