النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة تستنكر إيقاف نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك

استنكرت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، “إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار والتدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام الخاصة”.

ودعت هذه النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى “المحافظة على مكسب حرية الصحافة والإعلام والنشر في تونس”، مطالبة السلطات المعنية إلى “توضيح وإنارة الرأي العام حول أسباب إيقاف المدير العام لإذاعة موزاييك والتهم الموجهة إليه إن وُجدت”.

وكانت “موازييك”، أعلنت مساء أمس الإثنين، أن فرقة أمنية “قامت بإيقاف نورد الدين بوطار، بعد تفتيش منزله ودون الإفصاح لعائلته عن سبب الإيقاف”. وقد استنكرت هياكل المهنة هذا الإيقاف، على غرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف.