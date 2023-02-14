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مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيّد ونظيره الجزائري

2023/02/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

مثّلت “العلاقات التونسيّة الجزائريّة وسبل دعمها وتطويرها”، محور مكالمة هاتفية جرت ظهر اليوم الثلاثاء، بين رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبّون.

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية أنّ المحادثة كانت “فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى مزيد دعمها وتطويرها والمضي قدما نحو مستقبل مشترك، مستلهمين من التاريخ المجيد، قيم التحرّر والسيادة ومستشرفين بالإرادة والعزيمة ذاتها، مستقبلا واحدا يستجيب لآمال الشعبين في تونس والجزائر، في التآزر والتكامل”.

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