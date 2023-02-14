سعيد يفجرها ويكشف سبب سلسلة الإيقافات الأخيرة..#خبر_عاجل

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سعيد يفجرها ويكشف هذه التفاصيل عن سلسلة الإيقافات الأخيرة..#خبر_عاجل

2023/02/14 الأولى, المصدر, سياسة

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من ”هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار”، وفق تعبيره.

وقال خلال لقاء جمعه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في قصر قرطاج اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 أن” عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزعة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور.. والتنبيه والتحذير موجهان إلى من يسيطرون على ما يسمى مسالك التوزيع وهي مسالك تنكيل وتجويع فلن يهربوا ولن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون إن الشعب يريد المحاسبة ولابد من محاسبة هؤلاء ..”

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