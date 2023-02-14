سعيد: 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية بين ايدي المحتكرين

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، ان 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين ايدي المحتكرين.

واضاف سعيد، خلال لقاء جمعه الثلاثاء بقصر قرطاج بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، ان المسالك غير القانونية والتي هدفها التحكم في الاسعار، “تهدف الى تأجيج الأوضاع الاجتماعية في البلاد وهذا موثق باعترافات”.

ويأتي هذا اللقاء اثر زيارتين غير معلنتين أدتهما وزيرة التجارة المعينة مؤخرا، الى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و12 فيفري 2023،

وقال سعيد، ان الايقافات الاخيرة اظهرت ان “عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالاثبتات، هم الذين يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار وهي عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة”.

وأضاف بالقول ” هذه العصابات لا يهمهم جائع او فقير لانه ليس لهم لا شعور ولا انتماء بهذا الوطن” مؤكدا ان ” التنبيه والتحذير موجه الى من يسيطرون بما يسمى بمسالك التوزيع وهي مسالك للتنكيل والتجويع، ولن يهربوا ولن يبقوا خارج المسائلة”.

وأكد رئيس الدولة ان “هناك فساد كبير في عدد من المؤسسات المتصلة بالأدوية ولابد من التصدي إليهم بقوة القانون”، مشددا على ان الدولة “لن تقف مكتوفة الايدي امام من عمل ومازال يفكر في ان يعمل على تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالترفيع في الأسعار وتخزين عدد من السلع”.

يذكر ان وزيرة التجارة كانت قد لاحظت خلال زياراتها الى سوق الجملة ببئر القصعة ارتفاعا غير مبرر لأسعار بعض المواد في ظل توفر العرض مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالاسعار وظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات وزارة التجارة.