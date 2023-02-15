القصرين : أعوان واطارات وعملة ” الصوناد” يضربون عن العمل

ينفذ ، أعوان و إطارات وعملة إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالقصرين ، كامل اليوم الإربعاء ، إضرابا عن العمل وذلك احتجاجا على تراجع الحكومة عن الزيادة في الأجر الأساسي وفي المنح ، المتفق بشأنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمقدرة ب5 بالمائة وفق كاتب عام النقابة الأساسية للمياه بالقصرين ، القادري أسودي.

وأوضح أسودي في تصريح اعلامي أن اضراب اليوم جاء تنفيذا لقرار المجلس القطاعي للمياه المنعقد في 17 نوفمبر المنقضي بمدينة الحمامات والذي صدرت بموجبه برقية لتنفيذ الاضراب المؤجل من يوم 1 فيفري الجاري ، تتضمن عدة نقاط أهمها صرف الزيادة في الأجر الأساسي المتفق بشأنها بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة والتي قال إنه تم التراجع عنها .

واكد أسودي أن أعوان واطارات وعملة قطاع المياه لن يتخلوا عن حقهم المشروع وسيواصلون نضالاتهم في سبيل نيله.مبينا أنه تم تأمين التزود العادي بمياه الشرب لكافة المواطنين والمؤسسات وتم القيام بتسخير ذاتي لفريق عمل من أجل ضمان التدخل للأشغال الطارئة مع تأمين كل مواقع الحراسة حفاظا على سلامة ممتلكات الشركة طبقا لما نصت عليه برقية الاضراب.