رفع الدعم عن قارورة الغاز المنزلي..!

قال مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، رشيد بن دالي، إن التوجّه سيكون نحو رفع الدعم عن الغاز المسال أو ما يعرف بقارورة الغاز المنزلي في أفق 2026 وتوجيهه نحو مستحقيه عبر منح كل عائلة معنية دعما بقيمة 54 دينار بداية كل شهر.

وتشير بيانات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الى أن كل عائلة معنية تستهلك حوالي قارورة ونصف وقاروتين من الغاز المعد للاستهلاك المنزلي شهريا.

وأكد بن دالي، اليوم الاربعاء، خلال حلقة نقاش “90 دقيقة” نظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن التعديل الآلي لأسعار المحروقات لا يشمل قارورة الغاز، ملاحظا أن أغلب استهلاكها موجه لغير الاستهلاك المنزلى بل لاغراض أخرى، علما وأن السعر الحقيقي للقارورة دون دعم يقارب 35 دينار، تتولى الدولة تغطية 27 دينار منه في شكل دعم ليقتنيها المواطن بسعر ب8800 مليم.

وتبلغ كلفة الدعم الاجمالي الذي تخصصه الدولة لقوارير الغاز المنزلي 2ر1 مليار دينار وهي أرقام تفوق دعم المحروقات البالغ 900 مليون دينار فقط سنة 2022، وفق ما أكده الدالي.

و أوضح أن هذا التوجه سيتم عبر ارساء منظومة تضمن انخراط الفئة المستهدفة وهو ما سيمكن الدولة من توفير 270 مليون دينار.