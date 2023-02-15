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الاحتفاظ بشخصين تعمّدا افتعال وثائق منسوبة للبنك المركزي..وهذه التفاصيل..

2023/02/15 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني، اليوم الاربعاء، بان النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بشخصين اثر قضية عدلية متعلقة بشكاية من البنك المركزي التونسي على إثر تقدم مواطنة بنسخة من شهادة صادرة عن البنك.
وتفيد الشهادة بأن ذي الشبهة مستفيد من مبلغ مالي قدره 06 مليارات و 172 ألف دينار بعنوان تعويض من شركة تأمين نرويجية.
كما تعمدّ المعني وشريكه إفتعال وثائق أخرى منسوبة لمصالح البنك المركزي والحصول تبعا لذلك على مبالغ مالية متفاوتة من ضحاياه بعنوان تسبقة إلى حين تحويل المبلغ المالي من البنك المركزي.
وقــُــدّر مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المعني وشريكه من الضحايا بــــــ 800 ألف دينار.

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