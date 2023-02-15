عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق مدير عام اذاعة موزاييك..

أكد أيوب الغدامسي، محامي مدير عام إذاعة موزاييك آف آم، عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تمديد النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي الاحتفاظ بمنوّبه لمدّة خمسة أيّام، دون تهمة.

وأشار الغدامسي في تصريح لموزاييك إلى تفاجأ فريق الدفاع بإخفاء باحث البداية لمؤيدات من الملف قدّمتها هيئة الدفاع والتي تتعلّق بمصادر أموال وممتلكات نور الدين بوطار، وهي مؤيدات كفيلة باتخاذ النيابة قرار الحفظ في حقّ منوّبه، وفق تأكيده.

وأوضح أنّ إحالة منوّبه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمام القطب القضائي المالي، كان متعمّدا لضمان التمديد في الإحتفاظ بمدير عام موزاييك آف أم لمدّة أطول، وفق للاجراءات التي تسمح للقطب القضائي المالي بالتمديد بالاحتفاظ لمدة 5 أيام، رغم عدم وجود أيّ مبرّر لذلك استنادا إلى محتوى ملف القضية.

وأكّد أنّه تمّ تعمّد ادخال منوبّه إلى مكتب قاضي التحقيق، خفية عن محاميه، رغم طلب فريق الدفاع الحضور، قبل أن يتمّ السماح لهم بالدخول وتنبيه قاضي التحقيق إلى اختفاء هذه المؤيدات، ليطلب القاضي جلبها وتضمينها الملف.

واعتبر الغدامسي أنّ بحث مدير عام لوسيلة اعلامية على الخط التحريري ومعطيات مهنية خاصة بتسيير إذاعة سابقة خطيرة وضرب لحرية الإعلام واستقلاليته.