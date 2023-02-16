توهير مالك إنتر ميلان السابق يتولى رئاسة الاتحاد الإندونيسي

كلف الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الخميس إيريك توهير، الوزير رفيع المستوى ورئيس ومالك نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق، برئاسة المؤسسة بعد أشهر من حادث تدافع مأسوي بالبلد الآسيوي.

وشهد ملعب كانجوروهان في مالانج واحدة من أكبر كوارث الملاعب في العالم حين قتل 135 شخصا في أكتوبر الماضي، وأثيرت مخاوف كبيرة حول معايير السلامة.

وأظهر تحقيق أن الاستخدام المفرط والعشوائي لقنابل الغاز كان السبب الرئيسي في الكارثة.

وواجهت كرة القدم الإندونيسية أزمات تتعلق بفضائح التلاعب بنتائج المباريات وشغب الجماهير، وسيتعين على توهير التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتحسين معايير السلامة وضمان استضافة ناجحة لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما في ماي المقبل.

وقال توهير وزير المؤسسات المملوكة للدولة منذ 2019، عبر انستغرام إن إندونيسيا بحاجة إلى “مباريات كرة قدم آمنة وممتعة”.

وأضاف توهير الذي امتلك في السابق حصة الأغلبية بنادي إنتر ميلان ويملك حاليا أغلبية متساوية بأسهم نادي أوكسفورد يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة الإنقليزية “نحتاج لضمان النزاهة والنجاح برياضتنا”.

وعقب الإعلان نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس البلاد جوكو ويدودو قوله إنه يتمنى من رئيس اتحاد كرة القدم الجديد “إصلاحا شاملا” للعبة.

ونشبت خلافات طويلة بين إندونيسيا والفيفا بسبب طريقة إدارة الاتحاد الوطني، وعوقبت إندونيسيا بالإيقاف لمدة عام في 2015.

ر/سمس