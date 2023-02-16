البطولة الانقليزية: كونتي يغيب عن مباراة توتنهام ووست هام لأسباب صحية



سيغيب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير عن مواجهة ضيفه وست هام يونايتد ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم يوم الأحد المقبل لاستكمال تعافيه من جراحة لاستئصال المرارة.

واستمر كونتي في إيطاليا بعد خسارة توتنهام 1-صفر من ميلان في رابطة أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال توتنهام في بيان “بعد إجراء فحص روتيني في إيطاليا أمس (الأربعاء) سيستمر أنطونيو كونتي بمنزل عائلته حتى يستعيد عافيته بشكل كامل بعد الخضوع لجراحة لاستئصال المرارة مؤخرا.

وتابع “الصحة هي أهم اعتبار وكل من في النادي يتمنى له السلامة”.

وتغيب المدرب البالغ عمره 53 عاما عن فوز توتنهام 1-صفر على مانشستر سيتي قبل 11 يوما بعد الخضوع لجراحة لكنه عاد لمقاعد البدلاء مطلع الأسبوع الحالي في خسارة فريقه 4-1 من ليستر سيتي في البطولة الممتازة.

وسيتولى كريستيان ستيليني مساعد كونتي قيادة الفريق الأول. ويحتل توتنهام المركز الخامس في البطولة الممتازة.