تفاصيل حجز أكثر من 140 طنا من القهوة داخل مستودعين بصفاقس..

قامت فرق أمنية بحجز كمّيات كبيرة من مادة القهوة قدّرت بحوالي 142 طنا من القهوة داخل مستودعين بجهة صفاقس تمّت مداهمتهما على إثر شكوى قدمها مواطن إلى مركز الأمن العمومي بالشيحية.

وجاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أنّه إثر تقدّم أحد المواطنين إلى مقر مركز الأمن الوطني بالشيحية راغبا في إثارة قضية عدلية ضد شخص تعمّد عدم سداد أجره إثر توليه نقل عدد 10 أكياس كبيرة الحجم من الكاكاوية إلى أحد المخازن بالجهة.

وأضاف البلاغ أنّه تم إحضار المشتكى به (عون بشركة) والذي عترف خلال التحري معه بما سبق ليقع بعد الإشتباه في الموضوع مداهمة المخزن المذكور بعد استشارة النيابة العمومية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة وفرقتي الشرطة_العدلية والإرشاد بصفاقس الشمالية بالتنسيق مع المصالح الديوانية ومصلحة التجارة بصفاقس، أين عُثر على كمّيات كبيرة من مادة القهوة حوالي (28 طن و 200 كغ) داخل أكياس وآلة خياطة كهربائية ولوازم لخياطة الأكياس المحجوزة وعدد 83 كيس فارغ.

وبمواصلة الأبحاث تبيّن ضلوع نفر آخر عامل بذات الشركة في تخزين كميات أخرى من مادة القهوة بمقر الشركة وأحد المستودعات بالجهة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمتهما أين تم حجز (114 طن) من القهوة.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما من أجل “المضاربة الغير مشروعة والإحتكار” وإحالة المحجوز على ذمة المصالح الديوانية والأبحاث متواصلة.