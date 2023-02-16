قرار هام لاتحاد الشغل..#خبر_عاجل

اعلن سامي الطاهري الناطق الرسمي باتحاد الشغل ان الاتحاد سينظم جملة من التحركات بعد غد السبت في عدد من الجهات ( صفاقس- المنستير – نابل- جندوبة – القصرين- بنزرت- ) للتعبير عن الغضب من تردي الاوضاع الاجتماعية ودفاعا عن المنظمة الشغيلة امام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم والمضايقات في العمل النقابي.

زدواشار الطاهري في تصريح اعلامي هامش ندوة لقسم الشؤون القانونية حول تشريعات القانونية في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص ان المفاوضات متوقفة مع الحكومة وان هناك التفاف على الاتفاقات المبرمة.