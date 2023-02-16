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هذا ما قرره القضاء في حق رجل اعمال متهم بالتدليس..

2023/02/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم الخميس بالابقاء بحالة سراح على رجل اعمال مشتبه به في التدليس واستعمال ومسك مدلس في انتظار استكمال الأبحاث وذلك بعد ان وقع الاستماع اليه اليوم في واحدة من القضايا الثلاث التي كان محل تتبعات فيها بشبهة التدليس والتي كانت النيابة العمومية اذنت خلالها يوم الثلاثاء الماضي بالاحتفاظ به.

ووفق موزاييك فقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 اليوم من جهة ثانية بالإبقاء على رجل الأعمال بحالة سراح في القضية التحقيقية الثانية المفتوحة ضده الى حين استكمال الابحاث فيها علما بأنه في القضية التحقيقية الثالثة التي باشرها أحد قضاة التحقيق بذات المحكمة أول أمس الثلاثاء تم الابقاء على رجل الأعمال بحالة سراح كذلك.

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