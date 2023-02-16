هيئة الدفاع عن الأزهر العكرمي تصدر بيان هام..وهذا ما كشفته..

طالبت هيئة الدفاع عن المحامي الأزهر العكرمي الجهة القضائية التي أذنت بالاحتفاظ به بأن تضع حدّ ما وصفته ب”التنكيل” الذي يتعرّض إليه ، داعية في الآن نفسه هياكل المهنة إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية منظوريها.

وأكّدت في بيان لها اليوم الخميس أنّها عاينت خلال زيارتها اليوم لمنوّبها بمقر الاحتفاظ بثكنة بوشوشة بتونس أنّه يخضع لظروف احتجاز وصفتها ب”الغير إنسانيّة” ، مشيرة إلى أنّه يقبع في غرفة ضيّقة بها أكثر من مائة نفر دون مرافقة أساسيّة تلبي الحاجيات الإنسانية بما في ذلك النوم.

يذكر أنّه تمّ ايقاف المحامي لزهر العكرمي مساء الاثنين 13 فيفري الجاري، وفق تأكيد محاميه غازي الشواشي ، الذى أشار إلى ان سماع العكرمي يتم وفق اجراءات خاصة لدى قلم التحقيق باعتباره محاميا .