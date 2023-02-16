عاجل/من بينهم ديلو والكيلاني: احالة 14 محاميا على التحقيق..

تقرر إحالة 14 محاميا ومحامية على أنظار التحقيق وذلك على خلفية احتجاجهم في شهر جانفي من سنة 2022 داخل مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت.

وحسب ما اوردته اذاعة موزاييك فان أطوار الواقعة تعود الى شهر جانفي من العام إثر وضع المحامي والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري تحت الاقامة الجبرية بجهة منزل جميل من ولاية بنزرت حيث تحوّل عدد من المحامين الى مركز الحرس الوطني بالجهة للاحتجاج على ” اختفاء” البحيري حسبما عبّروا عنه آنذاك ورفضوا مغادرة مقرّ مركز الحرس قبل معرفة مكان تواجد البحيري.

وقد تم اعلام مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس باحالة 14 محاميا ومحامية و”كل من سيكشف عنه البحث” على أنظار قاضي التحقيق وذلك بداية من شهر مارس المقبل.

ومن بين المحامين المحالين على التحقيق هناك العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وسمير ديلو وإيناس حرّاث وسامي الطريقي وأنور أولاد علي وسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري.