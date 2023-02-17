المدرب التونسي ناصيف البياوي مدربا للمحرق البحريني

أعلن نادي المحرق البحريني التعاقد مع المدرب التونسي ناصيف البياوي للاشراف على المقاليد الفنية لأكابر فريق كرة القدم.

وباشر المدرب التونسي ناصيف البياوي مهامه مساء أمس الخميس حيث شرع في أولى الحصص التدريبية.

يذكر أنّ البياوي صاحب الـ 45 عاما سبق له الاشراف على نادي المحرق البحريني سنة 2018.

ويملك ناصيف البياوي في رصيده الاحترافي العديد من التجارب، حيث درب الملعب التونسي والنادي البنزرتي في تونس وفرق هاجر والرائد والقاديسية والعدالة بالسعودية ونادي الخور والخريطيات بقطر والفجيرة بالامارات وشبيبة السوارة بالجزائر.

ويحتل نادي المحرق المركز الثاني في البطولة البحرينية برصيد 23 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نادي المنامة.