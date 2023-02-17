مجهودات الحرس البحري في التصدي للهجرة غير النظامية خلال 2022 ومنذ بداية 2023

كشفت الإدارة العامة للحرس الوطني، عن مجهودات مختلف الأقاليم البحرية للحرس، منذ بداية 2023 وإلى غاية 16 فيفري الجاري، في إطار مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية.

وأفادت إدارة الحرس الوطني، في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة، بأن الأقاليم البحرية التابعة للحرس، تمكّنت خلال هذه الفترة من التصدي ل 191 عملية اجتياز وقامت بنجدة وإنقاذ 5216 شخصا (560 تونسيا و4656 أجنبيا)، من بينهم 21 مفتش عنهم في قضايا حق عام و4 مفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية. كما تمكنت من إيقاف 48 منظم لعمليات اجتياز غير نظامية وحجز 91 مركبا و71 محركا بحريا.

وأضافت أن هذه الظاهرة سجّلت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 فيفري 2023، نظرا لتحسّن العوامل الجوية، إذ قامت الأقاليم البحرية بضبط 74 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 1991 شخصا (341 تونسيا و1658 أجنبيا).

كما ذكرت أن إقليم الحرس البحري بالوسط الذي يضم المناطق البحرية بصفاقس والمهدية وقرقنة، يشهد أكبر نسبة عمليات مقارنة بباقي الأقاليم، إذ قام خلال الساعات ال24 الأخيرة (الليلة الفاصلة بين 16 و17 فيفري 2023)، بضبط 20 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 654 شخصا (44 تونسيا و610 أجانب).

وفي جانب آخر من هذا البلاغ، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم خلال سنة 2022، التصدي ل 2406 عمليات اجتياز غير نظامية. كما قامت الأقاليم البحرية بنجدة وإنقاذ 38713 شخصا (11218 تونسيا و27495 أجنبيا). وقد تمكّنت وحدات الحرس خلال هذه العمليات من ضبط 589 شخصا مفتش عنهم في قضايا حق عام وعدد 88 مفتش عنهم في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وجاء أيضا في البلاغ ذاته، أن الأقاليم البحرية للحرس الوطني وحرصا منها على تفكيك الشبكات الضالعة في التنظيم والتي تسببت في عديد الضحايا، تمكنت خلال سنة 2022 من ضبط 1023 منظما ووسيطا وحجز 978 مركبا بحريا و106 سيارات تم استعمالها في نقل المجتازين وتهريب الأشخاص.