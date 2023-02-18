هام: تنبيه لمستعملي الطريق..

يتواصل ظهور ضباب بشكل كثيف، صباح اليوم السبت 18 فيفري 2023، في عديد المناطق من البلاد، وأحيانا يحجبُ الرّؤية، ما يستوجب الانتباه بالنسبة للمترجّلين عند اجتياز الطريق.

وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات التالية:

– كامل مرجع نظر تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة وبن عروس).

– الطريق السيّارة أ1 (تونس / الحمامات) من الكلم 00 أزير سيتي إلى الكلم 51 محول براكة السّاحل.

– الطريق السيارة أ3 (تونس / بوسالم) من الكلم 00 مدخل الطريق السيارة إلى الكلم 112 محول بوسالم جندوبة.

– الطريق السيّارة أ4 (تونس / بنزرت) من الكلم 00 النحلي أريانة إلى الكلم 46 محطة الإستخلاص منزل جميل بنزرت.

ودعت الوزارة مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ووضعت على ذمة مستعملي الطريق أرقام مكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني):

– 71.960.448

– 71.963.512

وأفادت الوزارة أنّه يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.