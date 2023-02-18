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تفاصيل ملف لزهر العكرمي: ديلو يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

2023/02/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال المحامي سمير ديلو، اليوم السبت 18 فيفري 2023، أنّ ملف لزهر العكرمي لا يتضمن إلاّ ملف “فنجان قهوة جمعه برجل الأعمال خيام التركي”.

واعتبر سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ معركة اليوم أصبحت تصحيح الإجراءات القضائية غير السليمة ويتمّ بمقتضاها إيداع أشخاص رهن الإيقاف على خلفية فنجان قهوة أو تدوينة على فايسبوك، وفق تأكيده.

وقال ديلو إنّ الإيقافات هدفها “تخويف الشعب عن طريق ترويع عائلات الموقوفين ونشر فيدوهات حول ذلك من قبل صفحات أنصار رئيس الجمهورية”، على حدّ

وأضاف: “حملة الإيقافات ومحاولة تخويف المحامين بالمحاكمات لن ترهبنا، ولن تفت عضدنا ونحن كالمسامير، والمسامير لا يزيدها الطرق إلا رسوخا”.

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