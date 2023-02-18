عاجل: قرار هام لرئاسة الجمهورية..

أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، اليوم السبت، بأنّه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تدعو السلطات التونسية المختصّة المدعوة Esther LYNCH التي شاركت اليوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظّمها الاتّحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخّل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.

وأشارت رئاسة الجمهورية في بلاغها إلى أنّ العلاقات الخارجية للاتّحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأيّ جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار، وفق نصّ البلاغ.