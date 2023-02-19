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إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 423 مهاجرا من الغرق

2023/02/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت وحدات من الحرس البحري بصفاقس وقرقنة ونابل والمنستير وتونس وجرجيس، ليلة البارحة، 16 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بإنقاذ 423 مهاجرا غير نظامي من الغرق، بينهم 352 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس والعامرة وحمام الغزاز، في نفس الليلة، من ضبط 24 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وحجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية.

وضبطت وحدات الحرس الوطني بالقصرين 38 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بصدد اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.
وحجزت الوحدات مبالغا مالية من العملة الأجنبية والتونسية.

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